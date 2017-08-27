Гильем Балаге: «Не имеет значения, что пишут в каталонской прессе. «Ливерпуль» настаивает: Коутиньо не продается»

Испанский журналист Гильем Балаге поделился информацией о ситуации с возможным переходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

«Не имеет значения, что пишет каталонская пресса.

«Ливерпуль» настаивает: мы не ведем переговоров по Коутиньо, никаких встреч, никаких звонков, никакой конкретной цены. Он не продается», – написал Балаге.

Коутиньо может перейти в «Барселону» за 160 млн евро