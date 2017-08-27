Гильем Балаге: «Не имеет значения, что пишут в каталонской прессе. «Ливерпуль» настаивает: Коутиньо не продается»
Испанский журналист Гильем Балаге поделился информацией о ситуации с возможным переходом полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».
«Не имеет значения, что пишет каталонская пресса.
«Ливерпуль» настаивает: мы не ведем переговоров по Коутиньо, никаких встреч, никаких звонков, никакой конкретной цены. Он не продается», – написал Балаге.
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