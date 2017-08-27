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    Гильем Балаге: «Не имеет значения, что пишут в каталонской прессе. «Ливерпуль» настаивает: Коутиньо не продается»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания Филиппе Коутиньо Гильем Балаге

    Испанский журналист Гильем Балаге поделился информацией о ситуации с возможным переходом полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    «Не имеет значения, что пишет каталонская пресса.

    «Ливерпуль» настаивает: мы не ведем переговоров по Коутиньо, никаких встреч, никаких звонков, никакой конкретной цены. Он не продается», – написал Балаге.

    Коутиньо может перейти в «Барселону» за 160 млн евро

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