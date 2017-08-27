Киевское «Динамо» и «Боруссия» договорились о трансфере Ярмоленко
Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко переходит в дортмундскую «Боруссию».
«Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт.
Клубы договорились – 25 миллионов, что не может не радовать. Удачи, Андрей», – написал Франков.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» предлагает 22 миллиона евро за Ярмоленко.
Отметим, что на днях «Боруссия» продала «Барселоне» Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы.
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