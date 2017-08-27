Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Киевское «Динамо» и «Боруссия» договорились о трансфере Ярмоленко

    Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Украина Динамо Киев бундеслига Германия возможные трансферы Андрей Ярмоленко

    Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил, что полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко переходит в  дортмундскую «Боруссию». 

    «Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт.

    Клубы договорились – 25 миллионов, что не может не радовать. Удачи, Андрей», – написал Франков.

    Ранее сообщалось, что «Боруссия» предлагает 22 миллиона евро за Ярмоленко.

    Отметим, что на днях «Боруссия» продала «Барселоне» Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться