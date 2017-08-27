Киевское «Динамо» и «Боруссия» договорились о трансфере Ярмоленко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил, что полузащитник киевского Андрей Ярмоленко переходит в дортмундскую «Боруссию».

«Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт.

Клубы договорились – 25 миллионов, что не может не радовать. Удачи, Андрей», – написал Франков.

Ранее сообщалось, что предлагает 22 миллиона евро за Ярмоленко.

Отметим, что на днях «Боруссия» продала «Барселоне» Усмана Дембеле за 105 млн евро плюс бонусы.