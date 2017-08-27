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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях обыграла «Алавес», «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас»

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    Во 2-м туре испанской примеры «Барселона» в гостях обыграла «Алавес» (2:0), «Лас-Пальмас» с разгромным счетом проиграл «Атлетико» (1:5), а «Реал» встретится с «Валенсией».

    Чемпионат Испании

    2-й тур

    Реал Сосьедад – Вильярреал 3:0 (3:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 августа, 21.15, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 25 Виллиан Жозе, 2:0 – 34 Прието, 3:0 – 45 Хуанми.
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Элустондо, Навас (Агиррече, 82), Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Каналес, 74), Хуанми (Вела, 66).
    ВильярреалФернандес (Барбоса, 46), Альваро Гонсалес, Рубен Семеду, Ндиайе, Коста, Кастильехо, Родри Эрнандес, Тригерос (Сансоне, 80), Форнальс, Бакка (Унал, 70), Бакамбу.
    Предупреждения:
    Коста (3), Элустондо (16), Виллиан Жозе (39), Тригерос (68).
    Бетис – Сельта 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    25 августа, 23.00, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10, автогол Камараса, 1:1 – 31 Леон, 2:1 – 77 Феддаль.
    БетисАдан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Гарсия, Герреро (Тельо, 66), Гуардадо, Камараса, Санчес (Нарваэс, 84), Леон (Санабрия, 80).
    СельтаАльварес, Мальо, Гомес (Лоботка, 80), Ронкалья (Кабраль, 75), Кастро, Васс (Эрнандес, 65), Радоя, Хосабед, Аспас, Гомес, Систо.
    Предупреждения:
    Феддаль (64), Хосабед (68), Манди (84), Радоя (90).
    Алавес – Барселона 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    26 августа, 19.15, «Мендисорроса»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 55 Месси, 0:2 – 66 Месси.
    АлавесПачеко, Вигарай, Руано, Эли, Педраса, Ромеро, Мубарак (Зидан, 77), Пина, Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Бурги, 67), Собрино (Сантос, 78).
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 88), Алеиш Видаль (Пако Алькасер, 57), Месси, Деулофеу (Денис Суарес, 71).
    Предупреждения:
    Умтити (32), Мубарак (36), Эли (38), Серджи Роберто (41), Пике (45).
    Жирона – Малага 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 августа, 21.15, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 28 Алькала.
    ЖиронаИрайсос, Алькала, Эспиноса, Муньеса, Маффео, Понс, Гранель, Адай, Порту (Дуглас Луис, 73), Гарсия (Хуанпе, 86), Стуани (Кайоде, 81).
    МалагаРоберто, Росалес (Эн-Несири, 82), Эрнандес, Бесс, Хуанкар, Кузманович (Онтиверос, 54), Ресио, Аньор (Хони Родригес, 46), Гонсалес, Мула, Бастон.
    Предупреждения:
    Гранель (22), Ирайсос (55), Муньеса (56), Онтиверос (58), Ресио (63), Чеккини (64), Мула (90).
    Леванте – Депортиво 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    26 августа, 21.15, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 5 Картабия, 0:2 – 31 Сидней, 1:2 – 35 Барди, 2:2 – 83, пенальти Лопес Альварес.
    ЛевантеФернандес, Лопес (Лопес Альварес, 65), Постиго, Родригес, Тоньо, Лерма, Кампанья, Джейсон, Барди (Дукуре, 85), Моралес, Алегрия (Боатенг, 68).
    ДепортивоМартинес, Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью, Гильерме, Москера, Картабия, Чолак (Борхес, 54), Баккали (Адриан, 61), Андоне (Гама, 74).
    Предупреждения:
    Луизинью (11), Картабия (56), Моралес (68).
    Удаление:
    Моралес (76).
    Лас-Пальмас – Атлетико 1:5 (0:2, 1:3)
    Дата проведения
    26 августа, 23.15, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Корреа, 0:2 – Феррейра Карраско, 1:2 – 58 Кальери, 1:3 – 62 Коке, 1:4 – 75 Коке, 1:5 – 88 Парти.
    Лас-ПальмасЧичисола, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Фабио Гонсалес (Араухо, 65), Сантана (Бенито Рамирес, 76), Домингес, Виера, Момо (Кастельяно, 76), Кальери.
    АтлетикоОблак, Врсалько (Савич, 70), Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Коке, Парти, Сауль, Феррейра Карраско, Корреа (Торрес, 65), Вьетто (Габи, 55).
    Предупреждения:
    Сантана (14), Бигас (24), Вьетто (39), Фабио Гонсалес (39), Виера (62).
    Эйбар – Атлетик
    Дата проведения
    27 августа, 19.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Леганес
    Дата проведения
    27 августа, 19.15, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Хетафе – Севилья
    Дата проведения
    27 августа, 21.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Валенсия
    Дата проведения
    27 августа, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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