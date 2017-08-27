Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях обыграла «Алавес», «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас»
Во 2-м туре испанской примеры «Барселона» в гостях обыграла «Алавес» (2:0), «Лас-Пальмас» с разгромным счетом проиграл «Атлетико» (1:5), а «Реал» встретится с «Валенсией».
Чемпионат Испании
2-й тур
- Дата проведения
- 25 августа, 21.15, «Аноэта»
- Голы:
- 1:0 – 25 Виллиан Жозе, 2:0 – 34 Прието, 3:0 – 45 Хуанми.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Элустондо, Навас (Агиррече, 82), Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Каналес, 74), Хуанми (Вела, 66).
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Вильярреал –
Фернандес (Барбоса, 46), Альваро Гонсалес, Рубен Семеду, Ндиайе, Коста, Кастильехо, Родри Эрнандес, Тригерос (Сансоне, 80), Форнальс, Бакка (Унал, 70), Бакамбу.
- Предупреждения:
- Коста (3), Элустондо (16), Виллиан Жозе (39), Тригерос (68).
- Дата проведения
- 25 августа, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Бетис –
Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Гарсия, Герреро (Тельо, 66), Гуардадо, Камараса, Санчес (Нарваэс, 84), Леон (Санабрия, 80).
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Сельта –
Альварес, Мальо, Гомес (Лоботка, 80), Ронкалья (Кабраль, 75), Кастро, Васс (Эрнандес, 65), Радоя, Хосабед, Аспас, Гомес, Систо.
- Дата проведения
- 26 августа, 19.15, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Вигарай, Руано, Эли, Педраса, Ромеро, Мубарак (Зидан, 77), Пина, Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Бурги, 67), Собрино (Сантос, 78).
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 88), Алеиш Видаль (Пако Алькасер, 57), Месси, Деулофеу (Денис Суарес, 71).
- Предупреждения:
- Умтити (32), Мубарак (36), Эли (38), Серджи Роберто (41), Пике (45).
- Дата проведения
- 26 августа, 21.15, «Монтиливи»
- Гол:
- 1:0 – 28 Алькала.
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Жирона –
Ирайсос, Алькала, Эспиноса, Муньеса, Маффео, Понс, Гранель, Адай, Порту (Дуглас Луис, 73), Гарсия (Хуанпе, 86), Стуани (Кайоде, 81).
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Малага –
Роберто, Росалес (Эн-Несири, 82), Эрнандес, Бесс, Хуанкар, Кузманович (Онтиверос, 54), Ресио, Аньор (Хони Родригес, 46), Гонсалес, Мула, Бастон.
- Дата проведения
- 26 августа, 21.15, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 0:1 – 5 Картабия, 0:2 – 31 Сидней, 1:2 – 35 Барди, 2:2 – 83, пенальти Лопес Альварес.
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Леванте –
Фернандес, Лопес (Лопес Альварес, 65), Постиго, Родригес, Тоньо, Лерма, Кампанья, Джейсон, Барди (Дукуре, 85), Моралес, Алегрия (Боатенг, 68).
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Депортиво –
Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью, Гильерме, Москера, Картабия, Чолак (Борхес, 54), Баккали (Адриан, 61), Андоне (Гама, 74).
- Удаление:
- Моралес (76).
- Дата проведения
- 26 августа, 23.15, «де Гран Канария»
- Голы:
- 0:1 – 3 Корреа, 0:2 – 5 Феррейра Карраско, 1:2 – 58 Кальери, 1:3 – 62 Коке, 1:4 – 75 Коке, 1:5 – 88 Парти.
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Лас-Пальмас –
Чичисола, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Фабио Гонсалес (Араухо, 65), Сантана (Бенито Рамирес, 76), Домингес, Виера, Момо (Кастельяно, 76), Кальери.
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Атлетико –
Облак, Врсалько (Савич, 70), Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Коке, Парти, Сауль, Феррейра Карраско, Корреа (Торрес, 65), Вьетто (Габи, 55).
- Предупреждения:
- Сантана (14), Бигас (24), Вьетто (39), Фабио Гонсалес (39), Виера (62).
- Дата проведения
- 27 августа, 19.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 27 августа, 19.15, «Корнелья Эль Прат»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.15, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 27 августа, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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