Светлана Слепцова: «Это была моя последняя гонка, я скоро стану мамой»

Российская биатлонистка Светлана Слепцова сообщила, что ждет ребенка.

«Сегодня волновалась, наверное, больше, чем на Олимпийских играх. Волнение было такое особенное, вроде и не чувствовала, что сегодня мой последний старт, до сих пор в это не верю.

Счастлива, что доставила болельщикам удовольствие и внесла какую-то интригу, хотя я этого не хотела. Всем большое спасибо, это была моя последняя гонка, я безумно счастлива.

Я скоро стану мамой», – рассказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».

Слепцова завершает карьеру. И у нее важная причина