Светлана Слепцова: «Это была моя последняя гонка, я скоро стану мамой»
Российская биатлонистка Светлана Слепцова сообщила, что ждет ребенка.
«Сегодня волновалась, наверное, больше, чем на Олимпийских играх. Волнение было такое особенное, вроде и не чувствовала, что сегодня мой последний старт, до сих пор в это не верю.
Счастлива, что доставила болельщикам удовольствие и внесла какую-то интригу, хотя я этого не хотела. Всем большое спасибо, это была моя последняя гонка, я безумно счастлива.
Я скоро стану мамой», – рассказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».
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