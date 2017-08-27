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    Светлана Слепцова: «Это была моя последняя гонка, я скоро стану мамой»

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен

    Российская биатлонистка Светлана Слепцова сообщила, что ждет ребенка.

    «Сегодня волновалась, наверное, больше, чем на Олимпийских играх. Волнение было такое особенное, вроде и не чувствовала, что сегодня мой последний старт, до сих пор в это не верю.

     Счастлива, что доставила болельщикам удовольствие и внесла какую-то интригу, хотя я этого не хотела. Всем большое спасибо, это была моя последняя гонка, я безумно счастлива.

     Я скоро стану мамой», – рассказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».

    Слепцова завершает карьеру. И у нее важная причина

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