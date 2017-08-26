Чемпионат Италии. «Рома» уступила «Интеру», «Ювентус» победил «Дженоа»
В 2-м туре серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Дженоа» (4:2), «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (1:3), «Наполи» встретится с «Аталантой», а «Милан» – с «Кальяри».
Чемпионат Италии
2-й тур
- Дата проведения
- 26 августа, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 1, автогол Пьянич, 2:0 – 7, пенальти Галабинов, 2:1 – 14 Дибала, 2:2 – 45, пенальти Дибала, 2:3 – 62 Куадрадо, 2:4 – 90 Дибала.
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Дженоа –
Перин, Бираски, Россеттини, Хентилетти, Лазович, Бертолаччи, Велозу, Лаксальт, Пандев (Лападула, 78), Галабинов (Сентурион, 72), Таарабт (Палладино, 51).
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Ювентус –
Буффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Матюиди, 58), Пьянич (Бентанкур, 81), Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
- Предупреждения:
- Лихтштайнер (7), Хентилетти (13), Бираски (17), Пьянич (18), Лазович (45), Куадрадо (64), Лаксальт (78).
- Дата проведения
- 26 августа, 19.00, «Stadio Comunale Santa Colomba»
- Гол:
- 0:1 – 55 Донса.
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Беневенто –
Белец, Венути, Лучони, Коста, Ди Кьяра (Сиссе, 87), Чичиретти, Катальди, Дель Пинто (Виола, 81), Д'Алессандро, Кода, Чераволо (Пушкаш, 58).
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Болонья –
Миранте, Торосидис (Мбайе, 45), Де Мео, Майетта (Хеландер, 21), Масина, Таидер, Донса (Крисетиг, 70), Поли, Верди, Дестро, Ди Франческо.
- Предупреждения:
- Поли (39), Дель Пинто (79), Хеландер (90).
- Дата проведения
- 26 августа, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Алиссон, Жезус, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси (Ундер, 83), Стротман, Дефрель (Эль-Шаарави, 63), Джеко, Перотти (Тумминелло, 90).
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Далберт, 56), Гальярдини (Жоау Мариу, 46), Весино, Кандрева (Жоау Канселу, 84), Валеро, Перишич, Икарди.
- Дата проведения
- 27 августа, 19.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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