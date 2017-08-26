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    Чемпионат Италии. «Рома» уступила «Интеру», «Ювентус» победил «Дженоа»

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    В 2-м туре серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Дженоа» (4:2), «Рома» на своем поле проиграла «Интеру» (1:3), «Наполи» встретится с «Аталантой», а «Милан» – с «Кальяри».

    Чемпионат Италии

    2-й тур

    Дженоа – Ювентус 2:4 (2:2, 0:2)
    Дата проведения
    26 августа, 19.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1, автогол Пьянич, 2:0 – 7, пенальти Галабинов, 2:1 – 14 Дибала, 2:2 – 45, пенальти Дибала, 2:3 – 62 Куадрадо, 2:4 – 90 Дибала.
    ДженоаПерин, Бираски, Россеттини, Хентилетти, Лазович, Бертолаччи, Велозу, Лаксальт, Пандев (Лападула, 78), Галабинов (Сентурион, 72), Таарабт (Палладино, 51).
    ЮвентусБуффон, Лихтштайнер (Бардзальи, 74), Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Матюиди, 58), Пьянич (Бентанкур, 81), Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
    Предупреждения:
    Лихтштайнер (7), Хентилетти (13), Бираски (17), Пьянич (18), Лазович (45), Куадрадо (64), Лаксальт (78).
    Беневенто – Болонья 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    26 августа, 19.00, «Stadio Comunale Santa Colomba»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 55 Донса.
    БеневентоБелец, Венути, Лучони, Коста, Ди Кьяра (Сиссе, 87), Чичиретти, Катальди, Дель Пинто (Виола, 81), Д'Алессандро, Кода, Чераволо (Пушкаш, 58).
    БолоньяМиранте, Торосидис (Мбайе, 45), Де Мео, Майетта (Хеландер, 21), Масина, Таидер, Донса (Крисетиг, 70), Поли, Верди, Дестро, Ди Франческо.
    Предупреждения:
    Поли (39), Дель Пинто (79), Хеландер (90).
    Рома – Интер 1:3 (1:0, 0:3)
    Дата проведения
    26 августа, 21.45, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Джеко, 1:1 – 67 Икарди, 1:2 – 77 Икарди, 1:3 – 87 Весино.
    РомаАлиссон, Жезус, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси (Ундер, 83), Стротман, Дефрель (Эль-Шаарави, 63), Джеко, Перотти (Тумминелло, 90).
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Далберт, 56), Гальярдини (Жоау Мариу, 46), Весино, Кандрева (Жоау Канселу, 84), Валеро, Перишич, Икарди.
    Предупреждения:
    Кандрева (19), Жезус (22).
    Торино – Сассуоло
    Дата проведения
    27 августа, 19.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    СПАЛ – Удинезе
    Дата проведения
    27 августа, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика
    Наполи – Аталанта
    Дата проведения
    27 августа, 21.45, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Милан – Кальяри
    Дата проведения
    27 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Фиорентина – Сампдория
    Дата проведения
    27 августа, 21.45, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Кротоне – Верона
    Дата проведения
    27 августа, 21.45, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика
    Кьево – Лацио
    Дата проведения
    27 августа, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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