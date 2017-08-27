Флойд Мэйвезер – Конор МакГрегор. Бой начнется в 7.00
Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет боксерский поединок между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером (США) и чемпионом UFC Конором МакГрегором (Ирландия).
Поединок начнется в 7.00 утра по московскому времени.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию боя: Мэйвезер и МакГрегор проведут самый безумный бой в истории. Онлайн
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Мэйвезер vs МакГрегор. Кто победит?
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