Маррей снялся с US Open

Вторая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с Открытого чемпионата США. Британец не выходил на корт после «Уимблдона» из-за проблем с бедром.

«Сильная боль в бедре не позволит мне выиграть турнир, а это было моей окончательной целью», – заявил Маррей.

Британец стал третьим игроком Топ-5, пропускающим турнир – Новак Джокович и Стэн Вавринка досрочно завершили сезон.

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