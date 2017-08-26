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    Маррей снялся с US Open

    Теги Энди Маррей US Open ATP

    Вторая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с Открытого чемпионата США. Британец не выходил на корт после «Уимблдона» из-за проблем с бедром.

    «Сильная боль в бедре не позволит мне выиграть турнир, а это было моей окончательной целью», – заявил Маррей.

    Британец стал третьим игроком Топ-5, пропускающим турнир – Новак Джокович и Стэн Вавринка досрочно завершили сезон.

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