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    Слепцова завершит карьеру после летнего чемпионата мира

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен чемпионат мира по летнему биатлону Илья Трифанов

    Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.

    «Биатлонная новость дня! И это не шутка! Светлана Слепцова завершает карьеру! Этот летний чемпионат мира – последний старт Светланы. Осталось две гонки: сегодня и завтра», – написал журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов.

    Слепцова выиграла золото Ванкувера-2010 в эстафете. Также спортсменка является чемпионкой мира Пхенчхана-2009 в эстафете и бронзовым призером ЧМ-2008 в Эстерсунде в смешанной эстафете.

    Отметим, что еще в июле 2017 Слепцова заявляла, что ее главная цель на сезон – Олимпиада-2018 в Пхенчхане.

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