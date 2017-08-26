Слепцова завершит карьеру после летнего чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова завершит карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.

«Биатлонная новость дня! И это не шутка! Светлана Слепцова завершает карьеру! Этот летний чемпионат мира – последний старт Светланы. Осталось две гонки: сегодня и завтра», – написал журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов.

Слепцова выиграла золото Ванкувера-2010 в эстафете. Также спортсменка является чемпионкой мира Пхенчхана-2009 в эстафете и бронзовым призером ЧМ-2008 в Эстерсунде в смешанной эстафете.

Отметим, что еще в июле 2017 Слепцова заявляла, что ее главная цель на сезон – Олимпиада-2018 в Пхенчхане.