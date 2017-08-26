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    Сотрудники «Амкара» перед матчем с «Арсеналом» поводили по полю барана и зарезали. Это совет Семина и Игнатьева

    Теги Локомотив Амкар Юрий Семин премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Борис Игнатьев Арсенал Тула Геннадий Шилов

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, какой ритуал провели пермяки перед матчем 8-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).

    «Амкар», выиграв сегодня, прервал 18-матчевую серию без побед в РФПЛ.

    – Я сейчас Юру Семина немножко «сплавлю»… Он любит барана выводить… На самом деле, в данной ситуации это не от него пошло. Игнатьев, у нас с ним дружеские отношения, со мной разговаривал: надо, говорит, барана поводить по полю и зарезать.

    А потом, на следующий день, уже генеральному позвонил президент и сказал именно это. Шилов Геннадий Михайлович, вместе со своим другом, членом совета директоров, позвонили генеральному директору. Говорят: столько не везет, уже пора барана зарезать…

    Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно.

    - А такой ритуал теперь перед каждым матчем будете проводить?

    – Нет. На самом деле, это еще хорошо с какой точки зрения. Рядом с командой работает много простых сотрудников. Кто-то в бухгалтерии, кто-то на кухне, кто-то убирает. Ну и этим бараном мы всех накормили, – сказал Гаджиев.

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