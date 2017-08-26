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    ЛеБрон Джеймс попросил «Ливерпуль» начать переговоры о продаже Коутиньо в «Барселону». Он акционер клуба

    Теги Ливерпуль Кливленд ЛеБрон Джеймс премьер-лига Англия Барселона примера Испания НБА возможные трансферы фото Филиппе Коутиньо

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс выступает за продажу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

    32-летний американец с 2011 года является акционером «Ливерпуля» и уже попросил владельцев клуба – компанию из США Fenway Sports Group (FSG) – начать переговоры о продаже 25-летнего бразильца.

    ЛеБрон Джеймс сегодня выставил в инстаграме фотографию в форме «Барселоны». Эту футболку баскетболисту передал этим летом в Лос-Анджелесе экс-форвард каталонцев Неймар.

    Джеймс – давний футбольный болельщик. За билет в VIP-ложу на матч «Барселоны» и «Реала» в Майами он заплатил 60 тысяч долларов.

    Напомним, «Ливерпуль» отклонил несколько предложений «Барселоны» по Коутиньо, последнее – в размере 118 миллионов фунтов. Сообщалось о желании самого игрока перейти в испанский клуб.

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

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