ЛеБрон Джеймс попросил «Ливерпуль» начать переговоры о продаже Коутиньо в «Барселону». Он акционер клуба

Форвард «Кливленда» выступает за продажу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».

32-летний американец с 2011 года является акционером «Ливерпуля» и уже попросил владельцев клуба – компанию из США Fenway Sports Group (FSG) – начать переговоры о продаже 25-летнего бразильца.

сегодня выставил в инстаграме фотографию в форме «Барселоны». Эту футболку баскетболисту передал этим летом в Лос-Анджелесе экс-форвард каталонцев Неймар.

Джеймс – давний футбольный болельщик. За билет в VIP-ложу на матч «Барселоны» и «Реала» в Майами он заплатил 60 тысяч долларов.

Напомним, отклонил несколько предложений «Барселоны» по Коутиньо, последнее – в размере 118 миллионов фунтов. Сообщалось о желании самого игрока перейти в испанский клуб.

Even the Shade can’t stop my Shine!! Double entendre for y’all who can keep up! #striveforgreatness🚀 #savagemode😤 #LiveLaughLove🙂🤣❤️ Публикация от LeBron James (@kingjames) Авг 25 2017 в 3:55 PDT

Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли