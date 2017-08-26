Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству поулов в «Формуле-1»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации к Гран-при Бельгии и сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу поулов в карьере.
В данный момент Шумахер и Хэмилтон делят первое место за всю историю «Формулы-1» по количеству поулов – о обоих гонщиков на счету по 68 побед в квалификациях.
Второе место в квалификации занял Феттель, третьим стал Боттас, Квят – 17-й.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.