Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству поулов в «Формуле-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации к Гран-при Бельгии и сравнялся с по числу поулов в карьере.

В данный момент Шумахер и Хэмилтон делят первое место за всю историю «Формулы-1» по количеству поулов – о обоих гонщиков на счету по 68 побед в квалификациях.

Второе место в квалификации занял Феттель, третьим стал Боттас, Квят – 17-й.