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    Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по количеству поулов в «Формуле-1»

    Теги Михаэль Шумахер Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал поул в квалификации к Гран-при Бельгии и сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу поулов в карьере.

    В данный момент Шумахер и Хэмилтон делят первое место за всю историю «Формулы-1» по количеству поулов – о обоих гонщиков на счету по 68 побед в квалификациях.

    Второе место в квалификации занял Феттель, третьим стал Боттас, Квят – 17-й

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