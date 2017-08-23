Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что заинтересован в подписании форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я был бы не против, если бы Дзюба перешел в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдем место в «Локомотиве» и дадим им играть.

Хотим, чтобы, если была бы возможность, и Дзюба пришел в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьезные задачи. Коллектив очень сплочен, и это играет большую роль.

Правда ли, что Тарасов может перейти в «Спартак»? Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит. По поводу того, стоит ли от «Локомотива» ждать новых приобретений, не готов сказать. Главное — всех своих оставить», — сказал Семин.