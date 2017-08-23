КХЛ. «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» против ЦСКА и другие матчи
Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоится 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 августа, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 23 августа, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 23 августа, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 23 августа, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 23 августа, 19.30, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 23 августа, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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