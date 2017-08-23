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    Платье Шараповой на US Open создал бывший дизайнер Givenchy

    Теги Мария Шарапова фото US Open Nike

    Спонсор Марии Шараповой Nike представил платье, в котором экс-первая ракетка мира будет играть вечерние матчи на предстоящем Открытом чемпионате США, – это инкрустированное кристаллами Swarovski черное платье дизайна Риккардо Тиши – бывшего креативного директора французского дома Givenchy.

    Платье Тиши, ранее создавшего целую коллекцию совместно с Nike, поступит в продажу 26 августа и будет стоить 500 долларов; дополняющий его жакет – 700.

    Напомним, в 2006 году Шарапова выиграла US Open в ставшем знаменитом черном платье Nike, про которое говорила, что оно вдохновлено нарядом Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани», созданном основателем Givenchy Юбером де Живанши. Нынешняя модель концептуально отсылает к той.

    Фото: twitter.com/mariasharapova

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