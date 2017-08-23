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    Руни завершил карьеру в сборной Англии

    Теги Уэйн Руни Эвертон Гарет Саутгейт сборная Англии премьер-лига Англия

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни больше не будет выступать за сборную Англии.

    Лучший бомбардир в истории национальной команды (53 гола) и второй игрок по числу проведенных матчей (119), Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде.

    «Было приятно, что Гарет Саутгейт (тренер сборной – прим. Sports.ru) на этой неделе позвонил и сказал, что хочет видеть меня в сборной. Я очень ценю это.

    Но я уже долго и упорно думал над этим, я сказал Гарету, что хочу завершить карьеру в сборной Англии. Так будет лучше для всех.

    Это тяжелое решение. Я обсуждал его с семьей, с тренером «Эвертона» и с самыми близкими людьми. Выступления за сборную были для меня особенными, но сейчас время вышло», – говорится в заявлении Руни.

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