Руни завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий «Эвертона» больше не будет выступать за сборную Англии.

Лучший бомбардир в истории национальной команды (53 гола) и второй игрок по числу проведенных матчей (119), Руни объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Было приятно, что (тренер сборной – прим. Sports.ru) на этой неделе позвонил и сказал, что хочет видеть меня в сборной. Я очень ценю это.

Но я уже долго и упорно думал над этим, я сказал Гарету, что хочу завершить карьеру в сборной Англии. Так будет лучше для всех.

Это тяжелое решение. Я обсуждал его с семьей, с тренером и с самыми близкими людьми. Выступления за сборную были для меня особенными, но сейчас время вышло», – говорится в заявлении Руни.