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    На кону боя Мэйвезер – МакГрегор будет стоять «Денежный пояс» – с 1,5 кг золота, бриллиантами и изумрудами

    Теги WBC Флойд Мэйвезер-младший UFC Маурисио Сулейман Конор МакГрегор

    На кону боя Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора будет стоять специально учрежденный «Денежный пояс» WBC (Money belt), заявил президент организации Маурисио Сулейман.

    Сулейман презентовал трофей на последней пресс-конференцией перед поединком Мэйвезер – МакГрегор. При изготовлении пояса использовались полтора килограмма золота, крокодиловая кожа, бриллианты, сапфиры и изумруды.

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