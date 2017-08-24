На кону боя Мэйвезер – МакГрегор будет стоять «Денежный пояс» – с 1,5 кг золота, бриллиантами и изумрудами

На кону боя Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора будет стоять специально учрежденный «Денежный пояс» WBC (Money belt), заявил президент организации Маурисио Сулейман.

Сулейман презентовал трофей на последней пресс-конференцией перед поединком Мэйвезер – МакГрегор. При изготовлении пояса использовались полтора килограмма золота, крокодиловая кожа, бриллианты, сапфиры и изумруды.