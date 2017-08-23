Фурсенко о трансферах «Зенита»: «Прорабатываем некоторые варианты»

Президент Сергей Фурсенко заявил, что трансферная кампания клуба не закончена после покупки Эмилиано Ригони.

«Думаю, что мы через некоторое время проведем пресс-конференцию, тогда обо все расскажем.

Пока это не закрытие трансферного окна, есть некоторые варианты, которые прорабатываются», – сказал Фурсенко.

Напомним, этим летом в ранее пришли Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Томас Рукас, Эмануэль Маммана, Маттиас Краневиттер и Андрей Панюков.

Ригони все же доехал до «Зенита». Вспоминаем, кто это такой