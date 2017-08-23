Фурсенко о трансферах «Зенита»: «Прорабатываем некоторые варианты»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что трансферная кампания клуба не закончена после покупки Эмилиано Ригони.
«Думаю, что мы через некоторое время проведем пресс-конференцию, тогда обо все расскажем.
Пока это не закрытие трансферного окна, есть некоторые варианты, которые прорабатываются», – сказал Фурсенко.
Напомним, этим летом в «Зенит» ранее пришли Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Томас Рукас, Эмануэль Маммана, Маттиас Краневиттер и Андрей Панюков.
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