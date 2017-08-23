Неймар не планирует возвращать «Барселоне» бонус за продление контракта и потребует от клуба выплатить его до конца через суд
Неймар и его адвокаты выступили с заявлением по поводу информации о том, что «Барселона» будет через суд требовать возвращения бонуса за лояльность.
Каталонский клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, плюс 8,5 миллиона евро за возмещение убытков и 10 процентов за просроченную задолженность.
Сторона Неймара выступила с заявлением, в котором заявила, что докажет свою правоту в суде. Также игрок утверждает, что «Барселона» выплатила ему не всю сумму, положенную по контракту. Ее выплаты Неймар также планирует добиться через суд.
«Барселона» намерена отсудить у Неймара 8,5 млн евро за нарушение условий контракта
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.