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    Неймар не планирует возвращать «Барселоне» бонус за продление контракта и потребует от клуба выплатить его до конца через суд

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар

    Неймар и его адвокаты выступили с заявлением по поводу информации о том, что «Барселона» будет через суд требовать возвращения бонуса за лояльность.

    Каталонский клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, плюс 8,5 миллиона евро за возмещение убытков и 10 процентов за просроченную задолженность.

    Сторона Неймара выступила с заявлением, в котором заявила, что докажет свою правоту в суде. Также игрок утверждает, что «Барселона» выплатила ему не всю сумму, положенную по контракту. Ее выплаты Неймар также планирует добиться через суд.

    «Барселона» намерена отсудить у Неймара 8,5 млн евро за нарушение условий контракта 

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