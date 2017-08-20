SuperCup. Россия проиграла Польше, Сербия разгромила Германию

Сегодня в немецком Гамбурге в рамках международного турнира SuperCup Россия проиграла Польше (78:81). В другом матче Сербия разгромила хозяев соревнований (87:56).

Сборная России проиграла все три матча на турнире и заняла последнее четвертое место. Победителем стала команда Сербии. Второе место заняла Польша, третье – Германия.

SuperCup

Гамбург, Германия

Германия – Сербия – 56:87 (17:27, 17:17, 6:19, 16:24)

ГЕРМАНИЯ: Шредер (16 + 6 передач).

СЕРБИЯ: Бирчевич (21), Штимац (20), Мачван (12), Кузмич (10).

20 августа. 16.00

Польша – Россия – 81:78 (12:15, 22:16, 17:23, 30:24)

ПОЛЬША: Слотер (16 + 5 передач), Вачински (13 + 6 подборов), Чел (11).

РОССИЯ: Швед (20 + 7 подборов + 8 передач), Мозгов (18 + 8 подборов).

20 августа. 18.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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