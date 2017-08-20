«Спартак» не планирует увольнять Карреру

не рассматривает возможность отставки главного тренера команды .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», совет директоров «Спартака» сохраняет доверие к итальянскому специалисту.

Руководство клуба признает, что старт сезона получился для команды неудачным, однако полагает, что в преддверии Лиги чемпионов смена главного тренера не даст желаемого эффекта.

Работа по поиску возможных преемников в клубе также не ведется.

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