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    «Спартак» не планирует увольнять Карреру

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера

    «Спартак» не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», совет директоров «Спартака» сохраняет доверие к итальянскому специалисту.

    Руководство клуба признает, что старт сезона получился для команды неудачным, однако полагает, что в преддверии Лиги чемпионов смена главного тренера не даст желаемого эффекта.

    Работа по поиску возможных преемников в клубе также не ведется.

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