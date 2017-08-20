Абденнур согласился перейти из «Валенсии» в «Зенит»

Абделькадер Джилани, агент защитника «Валенсии» Аймена Абденнура заявил, что его клиент согласен перейти в .

- Переход Абденнура в возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в «Зените». Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители «Зенита» и «Валенсии» встретятся, чтобы обсудить трансфер.

- Будет ли включен в сделку Нету?

- Не знаю. Это вопрос к клубам, — сказал Джилани.

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