Абденнур согласился перейти из «Валенсии» в «Зенит»
Абделькадер Джилани, агент защитника «Валенсии» Аймена Абденнура заявил, что его клиент согласен перейти в «Зенит».
- Переход Абденнура в «Зенит» возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в «Зените». Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители «Зенита» и «Валенсии» встретятся, чтобы обсудить трансфер.
- Будет ли включен в сделку Нету?
- Не знаю. Это вопрос к клубам, — сказал Джилани.
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