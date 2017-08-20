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    Абденнур согласился перейти из «Валенсии» в «Зенит»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Валенсия примера Испания возможные трансферы Аймен Абденнур Луиш Нету

    Абделькадер Джилани, агент защитника «Валенсии» Аймена Абденнура заявил, что его клиент согласен перейти в «Зенит».

    - Переход Абденнура в «Зенит» возможен. С нашей стороны все детали урегулированы, Аймен согласился подписать контракт на два года. Он будет счастлив игре в «Зените». Но между клубами пока ничего не решено, сегодня представители «Зенита» и «Валенсии» встретятся, чтобы обсудить трансфер.

    - Будет ли включен в сделку Нету?

    - Не знаю. Это вопрос к клубам, — сказал Джилани.

    Подробную статистику 28-летнего тунисца смотрите здесь.

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