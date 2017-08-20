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    Роберто Манчини: «Впервые слышу об уходе Ерохина и Нобоа»

    Теги Зенит Амкар Рубин Артем Дзюба Юрий Жирков Александр Анюков Кристиан Нобоа Роберто Манчини премьер-лига Россия травмы возможные трансферы Александр Кокорин Олег Шатов Александр Ерохин Себастьян Дриусси

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

    - Могу лишь сказать то, что игра была очень нелегкой, очень сложный получился поединок. В этом есть заслуга «Амкара, который показал очень хорошую игру.

    - За счет чего удавалось сдерживать «Амкар» во втором тайме на их половине поля?

    - Пожалуй, я хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. За счет высокого прессинга и сведений к минимуму попыток хозяев выходить на нашу половину поля нам удалось победить.

    - Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? И прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин».

    - Что касается Ерохина и Нобоа, то я слышу об этом в первый раз. Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере пока.

    - Дзюба не подходит под вашу систему игры? Почему он не играет?

    - Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

    - Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

    - То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, — это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

    - Сложности с искусственным газоном возникли?

    - Да, было нелегко. На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также сложности были вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня и у нас не такая большая ротация состава, – сказал Манчини.

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