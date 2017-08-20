Роберто Манчини: «Впервые слышу об уходе Ерохина и Нобоа»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России против (1:0).

- Могу лишь сказать то, что игра была очень нелегкой, очень сложный получился поединок. В этом есть заслуга «Амкара, который показал очень хорошую игру.

- За счет чего удавалось сдерживать «Амкар» во втором тайме на их половине поля?

- Пожалуй, я хочу отметить, что мы играли во втором тайме намного лучше, чем в первом. За счет высокого прессинга и сведений к минимуму попыток хозяев выходить на нашу половину поля нам удалось победить.

- Сложилось впечатление, что у «Зенита» наступил некий кризис в нападении. С чем это связано? И прокомментируйте слухи об аренде Нобоа и Ерохина в .

- Что касается Ерохина и Нобоа, то я слышу об этом в первый раз. Что касается кризиса в атаке, то достаточно посмотреть на статистику. Возможно, я ошибаюсь, но мы забили наибольшее количество голов в этом сезоне среди всех команд. По крайней мере пока.

- Дзюба не подходит под вашу систему игры? Почему он не играет?

- Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков травмированы. У нас получается играть хорошо и выигрывать с Кокориным и Друисси в атаке, но я уверен, что время Дзюбы придет.

- Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

- То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, — это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

- Сложности с искусственным газоном возникли?

- Да, было нелегко. На синтетике вообще играть сложно. «Амкар» привык к этому покрытию. Также сложности были вызваны тем, что у нас очень плотный график, играем практически каждые три дня и у нас не такая большая ротация состава, – сказал Манчини.