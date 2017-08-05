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    Corriere dello Sport: «Барселона» предложила «Ювентусу» за Дибалу 90 млн евро и Иньесту

    Теги Ювентус Барселона Андрес Иньеста Лионель Месси серия А Италия примера Испания возможные трансферы Пауло Дибала

    «Барселона» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, чтобы заменить ушедшего в «ПСЖ» форварда Неймара.

    В составе сине-гранатовых 23-летнего Дибалу хочет видеть его партнер по сборной Аргентины Лионель Месси.

    Каталонский клуб предложил туринцам два варианта возможного трансфера аргентинца: 120 миллионов евро или 90 миллионов плюс полузащитник Андрес Иньеста, утверждает Corriere dello Sport.

    Тем не менее, позиция руководства «бьянконери» остается прежней – туринцы не намерены расставаться с одним из своих лидеров.

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