«Ахмат» пропустил от «Уфы» 3 гола за 7 минут, хотя в 3 стартовых турах вообще не пропускал

в выездном матче 4-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:3) впервые пропустил в нынешнем сезоне и потерпел первое поражение.

Грозненцы открыли счет на 48-й минуте, однако на 80-й минуте забил ответный мяч, на 84-й Павел Аликин вывел уфимцев вперед, а еще спустя 2 минуты Дмитрий Сысуев забил третий гол в ворота гостей. Таким образом, все результативные атаки «Уфы» уложились в 7-минутный интервал с 80-й по 86-ю минуты. «Ахмат» отыграл один мяч на 93-й минуте, но сравнять счет гости не сумели.

До сегодняшнего матча грозненская команда не пропускала в текущем чемпионате. На старте сезона «Ахмат» последовательно обыграл «Амкар» (1:0), «Ростов» (1:0) и «Динамо» (2:0).

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ахмат».