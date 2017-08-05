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    «Ахмат» пропустил от «Уфы» 3 гола за 7 минут, хотя в 3 стартовых турах вообще не пропускал

    Теги Павел Аликин Премьер-лига Россия Ахмат Боян Йокич Дмитрий Сысуев Уфа

    «Ахмат» в выездном матче 4-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:3) впервые пропустил в нынешнем сезоне и потерпел первое поражение.

    Грозненцы открыли счет на 48-й минуте, однако на 80-й минуте Боян Йокич забил ответный мяч, на 84-й Павел Аликин вывел уфимцев вперед, а еще спустя 2 минуты Дмитрий Сысуев забил третий гол в ворота гостей. Таким образом, все результативные атаки «Уфы» уложились в 7-минутный интервал с 80-й по 86-ю минуты. «Ахмат» отыграл один мяч на 93-й минуте, но сравнять счет гости не сумели.

    До сегодняшнего матча грозненская команда не пропускала в текущем чемпионате. На старте сезона «Ахмат» последовательно обыграл «Амкар» (1:0), «Ростов» (1:0) и «Динамо» (2:0).

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ахмат».

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