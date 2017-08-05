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    Правительство Санкт-Петербурга: «Протечек крыши во время матча «Зенит» – «Спартак» не будет»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Крестовский стадионы

    Правительство Санкт-Петербурга пообещало устранить недочеты на стадионе «Санкт-Петербург» к матчу 4-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак».

    «Поврежденные элементы заменить легко, уже в воскресенье табло будут работать идеально. Мы также готовы к непогоде, все неполадки на крыше устранены, и протечек во время матча не будет», — отметили в правительстве Петербурга.

    В «Зените» накануне сообщили, что за два дня до игры в свободной продаже оставалось около 2,5 тыс. билетов. Матч состоится в воскресенье, 6 августа. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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