Правительство Санкт-Петербурга пообещало устранить недочеты на стадионе «Санкт-Петербург» к матчу 4-го тура премьер-лиги «Зенит» – .

«Поврежденные элементы заменить легко, уже в воскресенье табло будут работать идеально. Мы также готовы к непогоде, все неполадки на крыше устранены, и протечек во время матча не будет», — отметили в правительстве Петербурга.

В накануне сообщили, что за два дня до игры в свободной продаже оставалось около 2,5 тыс. билетов. Матч состоится в воскресенье, 6 августа. Начало – в 20.00 по московскому времени.