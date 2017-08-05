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    Криштиану Роналду: «В Англии не было проблем с налогами, поэтому я бы хотел вернуться туда»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что из-за проблем с законом в Испании был бы не против вернуться в Англию, где он выступал за «Манчестер Юнайтед».

    «У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как все работает.

    Когда я прибыл в Манчестер в 18-летнем возрасте, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем», — сказал Роналду.

    Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

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