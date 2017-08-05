Нападающий мадридского Криштиану Роналду заявил, что из-за проблем с законом в Испании был бы не против вернуться в Англию, где он выступал за .

«У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как все работает.

Когда я прибыл в Манчестер в 18-летнем возрасте, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем», — сказал Роналду.

Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.