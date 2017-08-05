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    Жулиано: «Я могу уйти из «Зенита». Мне нужно играть. Уже есть варианты»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы ЧМ-2018 Жулиано

    Полузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил информацию о возможном уходе в другой клуб.

    «Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший.

    Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Но мне нужно играть. В следующем году пройдет чемпионат мира. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать.

    Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше», – сказал Жулиано.

    Ранее бразилец заявил руководству «Зенита» о намерении покинуть клуб.

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