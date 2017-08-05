Жулиано: «Я могу уйти из «Зенита». Мне нужно играть. Уже есть варианты»
Полузащитник «Зенита» Жулиано подтвердил информацию о возможном уходе в другой клуб.
«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший.
Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Но мне нужно играть. В следующем году пройдет чемпионат мира. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать.
Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше», – сказал Жулиано.
Ранее бразилец заявил руководству «Зенита» о намерении покинуть клуб.
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