Полузащитник Жулиано подтвердил информацию о возможном уходе в другой клуб.

«Это правда, что я могу уйти из . Я общался на этот счет с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший.

Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Но мне нужно играть. В следующем году пройдет чемпионат мира. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать.

Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше», – сказал Жулиано.

Ранее бразилец заявил руководству о намерении покинуть клуб.