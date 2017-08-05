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    Стадион «Локомотива» переименован в «РЖД Арену», малая арена получила название «Сапсан Арена»

    Теги Локомотив стадион Локомотив Премьер-лига Россия Локомотив-Казанка стадионы Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус официально подтвердил переименование стадиона клуба в «РЖД Арену».

    «Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой.

    Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена».

    Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион – и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», – сказал Геркус.

    «Локомотив» обновил стадион за 2 млн евро. Стало намного красивее

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