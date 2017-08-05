«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд и вышел на первое место
В 4-м туре чемпионата России на своем стадионе в Москве «Локомотив» обыграл хабаровский СКА.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 августа, 20.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 75 Миранчук.
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Локомотив –
Гильерме, Баринов (Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Коломейцев, 70), Рыбус, Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 90), Фернандеш.
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СКА Хабаровск –
Криворучко, Тишкин, Гришко, Пуцко, Димидко, Наваловский, Никифоров, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Кобялко (Маркович, 68).
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