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    «Локомотив» выиграл четвертый матч подряд и вышел на первое место

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия СКА Хабаровск

    В 4-м туре чемпионата России на своем стадионе в Москве «Локомотив» обыграл хабаровский СКА.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

    Локомотив – СКА Хабаровск 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 августа, 20.00, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 75 Миранчук.
    ЛокомотивГильерме, Баринов (Миранчук, 39), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Коломейцев, 70), Рыбус, Миранчук, Фарфан (Ротенберг, 90), Фернандеш.
    СКА ХабаровскКриворучко, Тишкин, Гришко, Пуцко, Димидко, Наваловский, Никифоров, Дедечко (Калинский, 81), Баляйкин, Габулов (Корян, 79), Кобялко (Маркович, 68).
    Предупреждения:
    Димидко (49), Баляйкин (61).

    Таблица РФПЛ

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