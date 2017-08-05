Форвард «Гремио» Луан подпишет 4-летний контракт со «Спартаком»
«Спартак» близок к приобретению нападающего «Гремио» Луана Виейры.
с 24-летним бразильским форвардом уже достигнута предварительная договоренность, остались детали.
Луана ожидают в Москве на следующей неделе. Контракт игрока с московским клубом будет рассчитан на четыре года.
Ранее сообщалось об интересе к Луану со стороны «Ливерпуля» и «Зенита».
В 2017 году Луан в 36 матчах за «Гремио» забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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