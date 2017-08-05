Форвард «Гремио» Луан подпишет 4-летний контракт со «Спартаком»

близок к приобретению нападающего «Гремио» Луана Виейры.

с 24-летним бразильским форвардом уже достигнута предварительная договоренность, остались детали.

Луана ожидают в Москве на следующей неделе. Контракт игрока с московским клубом будет рассчитан на четыре года.

Ранее сообщалось об интересе к Луану со стороны «Ливерпуля» и «Зенита».

В 2017 году Луан в 36 матчах за забил 14 голов во всех турнирах. В январе форвард сыграл за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (1:0).

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.