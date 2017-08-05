Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мата будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хуан Мата

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата объявил о планах регулярно жертвовать часть своих доходов на благотворительность.

    29-летний испанец будет перечислять 1% от зарплаты в фонд «Общая цель», поддерживающий футбольные благотворительные программы в 80 странах мира.

    Мата хочет собрать свою сборную из 11 игроков, каждый из которых жертвовал бы 1% от зарплаты в благотворительный фонд.

    По информации BBC, Мата зарабатывает 7 миллионов фунтов в год.

    Хуан Мата еще круче, чем мы думали

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться