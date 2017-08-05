Мата будет отдавать 1% от зарплаты на благотворительность

Полузащитник Хуан Мата объявил о планах регулярно жертвовать часть своих доходов на благотворительность.

29-летний испанец будет перечислять 1% от зарплаты в фонд «Общая цель», поддерживающий футбольные благотворительные программы в 80 странах мира.

Мата хочет собрать свою сборную из 11 игроков, каждый из которых жертвовал бы 1% от зарплаты в благотворительный фонд.

По информации BBC, Мата зарабатывает 7 миллионов фунтов в год.

Хуан Мата еще круче, чем мы думали