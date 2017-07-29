Контрольные матчи. ЦСКА победил «Сибирь», «Авангард» против сборной Италии и другие матчи
Клубы КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.
Контрольные матчи
Сочи – Металлург Нк – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 18 Энеруд (Цветков, Бойчук)
2:0 – 31 Титов (Гарбутт, Лапенков), ГБ
3:0 – 48 Щегольков (Энеруд, Мамкин), ГБ
4:0 – 49 Морозов (Хохлов, Андрей Иванов)
Адмирал – сборная Южной Кореи – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
0:1 – 12 Ким Вон Джун (Ким Санг Вук, Ан Джин Хуи), ГБ
0:2 – 16 Чо Мин Хо (Ли Дон Ку)
0:3 – 24 Шин Хюнг Юн (Ким Вон Юн)
1:3 – 25 Казаков (Макаренко)
2:3 – 35 Махановский (Воронин, Бутузов), ГБ
3:3 – 43 Александров (Блум, Горшков), ГБ
4:3 – 47 Александров (Горшков)
5:3 – 50 Горшков (Махановский)
Вратари: Бобков – Парк Сунг Йе.
Металлург Мг – Витязь – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
1:0 – 3 Коварж (Мозякин)
2:0 – 15 Шенфельд
2:1 – 20 Швец-Роговой
3:1 – 21 Шенфельд (Филиппи)
4:1 – 39 Косов (Мозякин), ГБ
5:1 – 45 Шаус
5:2 – 57 Макеев
Пардубице – Автомобилист – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 3 Кенневилл (Глинка)
2:0 – 34 Поуличек (Сикора)
ЦСКА – Сибирь – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
1:0 – 7 Шумаков (Пивцакин), ГБ
2:0 – 33 Любимов (Пашнин)
3:0 – 35 Любимов (Шумаков, Пивцакин)
4:0 – 39 Окулов (Основин)
Вратари: Сорокин – Салак (Красиков – 31:01)
Авангард – сборная Италии – 2:1 (первый период)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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