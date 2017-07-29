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    Контрольные матчи. ЦСКА победил «Сибирь», «Авангард» против сборной Италии и другие матчи

    Теги ЦСКА Авангард Металлург Мг Сибирь Витязь Металлург Нк Автомобилист контрольные матчи результаты сборная Италии Пардубице сборная Южной Кореи Адмирал Сочи

    Клубы КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

    Контрольные матчи

    Сочи – Металлург Нк – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

    1:0 – 18 Энеруд (Цветков, Бойчук)

    2:0 – 31 Титов (Гарбутт, Лапенков), ГБ

    3:0 – 48 Щегольков (Энеруд, Мамкин), ГБ

    4:0 – 49 Морозов (Хохлов, Андрей Иванов)

    Адмирал – сборная Южной Кореи – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

    0:1 – 12 Ким Вон Джун (Ким Санг Вук, Ан Джин Хуи), ГБ

    0:2 – 16 Чо Мин Хо (Ли Дон Ку)

    0:3 – 24 Шин Хюнг Юн (Ким Вон Юн)

    1:3 – 25 Казаков (Макаренко)

    2:3 – 35 Махановский (Воронин, Бутузов), ГБ

    3:3 – 43 Александров (Блум, Горшков), ГБ

    4:3 – 47 Александров (Горшков)

    5:3 – 50 Горшков (Махановский)

    Вратари: Бобков – Парк Сунг Йе.

    Металлург Мг – Витязь – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

    1:0 – 3 Коварж (Мозякин)

    2:0 – 15 Шенфельд

    2:1 – 20 Швец-Роговой

    3:1 – 21 Шенфельд (Филиппи)

    4:1 – 39 Косов (Мозякин), ГБ

    5:1 – 45 Шаус

    5:2 – 57 Макеев

    Пардубице – Автомобилист – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

    1:0 – 3 Кенневилл (Глинка)

    2:0 – 34 Поуличек (Сикора)

    ЦСКА – Сибирь – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

    1:0 – 7 Шумаков (Пивцакин), ГБ

    2:0 – 33 Любимов (Пашнин)

    3:0 – 35 Любимов (Шумаков, Пивцакин)

    4:0 – 39 Окулов (Основин)

    Вратари: Сорокин – Салак (Красиков – 31:01)

    Авангард – сборная Италии – 2:1 (первый период)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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