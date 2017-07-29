Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что режиссер Алексей Учитель начинает работу над фильмом о знаменитом советском футболисте . Напомним, что 15 июля на матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики обеих команд вывесили баннеры против фильма «Матильда», снятого Учителем.

«Идею создания фильма о Стрельцове – нашем великом футболисте, горячо любимом болельщиками – выдвинул сам Учитель и ряд сценаристов. Конечно, она была поддержана.

Мы ознакомились со сценарием, он оказался очень интересным. Мы приступили к реализации этой задумки, и процесс пошел. Съемки начнутся совсем скоро.

Кто будет играть самого Стрельцова, я пока не скажу – этот вопрос в ведении режиссера. Сейчас рассматривается вопрос о финансовой поддержке проекта. Хотели бы успеть, чтобы съемки завершились к чемпионату мира», – сказал Мутко.

Как играл Эдуард Стрельцов