Виталий Мутко: «Учитель скоро начнет съемки фильма о Стрельцове»
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что режиссер Алексей Учитель начинает работу над фильмом о знаменитом советском футболисте Эдуарде Стрельцове. Напомним, что 15 июля на матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики обеих команд вывесили баннеры против фильма «Матильда», снятого Учителем.
«Идею создания фильма о Стрельцове – нашем великом футболисте, горячо любимом болельщиками – выдвинул сам Учитель и ряд сценаристов. Конечно, она была поддержана.
Мы ознакомились со сценарием, он оказался очень интересным. Мы приступили к реализации этой задумки, и процесс пошел. Съемки начнутся совсем скоро.
Кто будет играть самого Стрельцова, я пока не скажу – этот вопрос в ведении режиссера. Сейчас рассматривается вопрос о финансовой поддержке проекта. Хотели бы успеть, чтобы съемки завершились к чемпионату мира», – сказал Мутко.
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