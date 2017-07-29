Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ахмат» при Кононове выиграл все 3 матча РФПЛ и вышел на 1-е место в таблице

    Теги Родолфо Премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Юрий Калитвинцев Олег Кононов Магомед Митришев

    В 3-м туре чемпионата России «Ахмат» в Грозном победил московское «Динамо» (2:0).

    Таким образом, «Ахмат» под руководством Олега Кононова выиграл три стартовых матча РФПЛ. Ранее были обыграны «Амкар» (1:0) и «Ростов» (1:0). Клуб из Чечни возглавляет турнирную таблицу.

    Московский клуб, возглавляемый Юрием Калитвинцевым, продлил серию без побед до трех игр. «Динамо» до этого уступило «Уралу» (0:1) и сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ахмат – Динамо 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    29 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 80 Митришев, 2:0 – 83, пенальти Родолфо.
    АхматГородов, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Иванов, Родолфо (Бацуев, 87), Лео Жаба, Садаев (Митришев, 61).
    ДинамоШунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Ионов, Сапета, Соснин (Бечирай, 84), Ташаев, Луценко, Панченко (Вандерсон, 69).
    Предупреждения:
    Соснин (19), Раванелли (58), Анхель (74), Козлов (77).

    Статистика РФПЛ

    Таблица РФПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться