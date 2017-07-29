«Ахмат» при Кононове выиграл все 3 матча РФПЛ и вышел на 1-е место в таблице

В 3-м туре чемпионата России «Ахмат» в Грозном победил московское (2:0).

Таким образом, «Ахмат» под руководством выиграл три стартовых матча РФПЛ. Ранее были обыграны «Амкар» (1:0) и «Ростов» (1:0). Клуб из Чечни возглавляет турнирную таблицу.

Московский клуб, возглавляемый , продлил серию без побед до трех игр. до этого уступило «Уралу» (0:1) и сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Статистика РФПЛ

Таблица РФПЛ