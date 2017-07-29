«Ахмат» при Кононове выиграл все 3 матча РФПЛ и вышел на 1-е место в таблице
В 3-м туре чемпионата России «Ахмат» в Грозном победил московское «Динамо» (2:0).
Таким образом, «Ахмат» под руководством Олега Кононова выиграл три стартовых матча РФПЛ. Ранее были обыграны «Амкар» (1:0) и «Ростов» (1:0). Клуб из Чечни возглавляет турнирную таблицу.
Московский клуб, возглавляемый Юрием Калитвинцевым, продлил серию без побед до трех игр. «Динамо» до этого уступило «Уралу» (0:1) и сыграло вничью со «Спартаком» (2:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 29 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Иванов, Родолфо (Бацуев, 87), Лео Жаба, Садаев (Митришев, 61).
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Динамо –
Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Ионов, Сапета, Соснин (Бечирай, 84), Ташаев, Луценко, Панченко (Вандерсон, 69).
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