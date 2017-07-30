«Барселона» выиграла дивизион International Champions Cup в США, «Реал» занял последнее место
«Барселона», обыграв «Реал» (3:2), стала победителем дивизиона International Champions Cup в США.
Каталонский клуб занял первое место в таблице (9 очков), опередив «Манчестер Сити» (6) и «Манчестер Юнайтед» (5).
«Реал» (1 очко) финишировал 8-м (последнее место).
В заключительном матче дивизиона «Рома» (4 очка) встретится с «Ювентусом» (3).
🏆 Campions!!! 👏👏👏#2017ICC #BarçaUStour #ElClasicoMiami pic.twitter.com/LudFse1ZXG— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 30 июля 2017 г.
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