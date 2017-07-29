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    «Ахмат» – единственная команда, не пропустившая в 3 первых турах РФПЛ

    Теги Премьер-лига Россия Ахмат Олег Кононов Уфа

    В матче 3-го тура чемпионата России «Ахмат» дома победил московское «Динамо» (2:0).

    Таким образом, клуб из Грозного – единственный, не пропустивший в 3 первых турах РФПЛ. Ранее команда Олега Кононова победила «Амкар» (1:0) и «Ростов» (1:0).

    «Уфа» в двух первых турах также сыграла на ноль, но сегодня пропустила от «Урала» (1:1).

    «Ахмат» при Кононове выиграл все 3 матча РФПЛ и вышел на 1 место в таблице

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