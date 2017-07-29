«Ахмат» – единственная команда, не пропустившая в 3 первых турах РФПЛ

В матче 3-го тура чемпионата России дома победил московское «Динамо» (2:0).

Таким образом, клуб из Грозного – единственный, не пропустивший в 3 первых турах РФПЛ. Ранее команда победила «Амкар» (1:0) и «Ростов» (1:0).

«Уфа» в двух первых турах также сыграла на ноль, но сегодня пропустила от «Урала» (1:1).

«Ахмат» при Кононове выиграл все 3 матча РФПЛ и вышел на 1 место в таблице