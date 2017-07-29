Квят потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии из-за блокировки Стролла

Пилот «Торо Россо» потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии, сообщает ru.motorsport.com.

Стюарды признали Квята виновным в инциденте, когда россиянин заблокировал по ходу квалификации.

Также Квят получил один штрафной балл. Теперь на счету пилота 10 баллов. Если баллов станет 12, Квят будет вынужден пропустить один Гран-при.