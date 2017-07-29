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    Квят потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии из-за блокировки Стролла

    Теги происшествия Гран-при Венгрии ФИА Торо Россо Формула-1 Даниил Квят Ланс Стролл

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии, сообщает ru.motorsport.com.

    Стюарды признали Квята виновным в инциденте, когда россиянин заблокировал Ланса Стролла по ходу квалификации.

    Также Квят получил один штрафной балл. Теперь на счету пилота «Торо Россо» 10 баллов. Если баллов станет 12, Квят будет вынужден пропустить один Гран-при.

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