Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

Источник «Чемпионат.com», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода 28-летнего форварда сборной России в московский клуб в 65%.

Сделка зависит в первую очередь от Дзюбы. Игроку в Москве, вероятно, придется пойти на снижение зарплаты.

ранее из-за травмы потерял на длительный срок основного нападающего Ари.

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