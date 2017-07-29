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    «Чемпионат.com»: «Локомотив» может арендовать Дзюбу у «Зенита»

    Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды.

    Источник «Чемпионат.com», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода 28-летнего форварда сборной России в московский клуб в 65%.

    Сделка зависит в первую очередь от Дзюбы. Игроку в Москве, вероятно, придется пойти на снижение зарплаты.

    «Локомотив» ранее из-за травмы потерял на длительный срок основного нападающего Ари.

    Евгений Гинер о возможном появлении Дзюбы в ЦСКА: «Воспитанники «Барселоны» не переходили в «Реал»

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