«Чемпионат.com»: «Локомотив» может арендовать Дзюбу у «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Локомотив» на правах аренды.
Источник «Чемпионат.com», знакомый с ситуацией, оценил вероятность перехода 28-летнего форварда сборной России в московский клуб в 65%.
Сделка зависит в первую очередь от Дзюбы. Игроку в Москве, вероятно, придется пойти на снижение зарплаты.
«Локомотив» ранее из-за травмы потерял на длительный срок основного нападающего Ари.
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