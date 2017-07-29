Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном уходе форварда Неймара в «ПСЖ».

«Мы все бы хотели, чтобы ситуация была иной. Но единственный способ – это чтобы Неймар сам обо все рассказал.

Мы хотим, чтобы он остался, и в то же время мы хотим, чтобы вся эта шумиха улеглась. Спокойная обстановка пойдет на пользу и клубу, и игроку.

Неймар – один из лучших игроков мира, он очень много дает команде. Надеюсь, он надолго останется в «Барселоне», это лишь мое желание.

Не понимаю, как помогут команде 200-300 миллионов евро вместо Неймара. Своей команде я желаю только лучшего, а Неймар – один из лучших», – сказал Иньеста.