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    Андрес Иньеста: «Не понимаю, как помогут «Барселоне» 200-300 млн евро вместо Неймара»

    Теги Барселона Андрес Иньеста примера Испания Неймар

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном уходе форварда Неймара в «ПСЖ».

    «Мы все бы хотели, чтобы ситуация была иной. Но единственный способ – это чтобы Неймар сам обо все рассказал.

    Мы хотим, чтобы он остался, и в то же время мы хотим, чтобы вся эта шумиха улеглась. Спокойная обстановка пойдет на пользу и клубу, и игроку.

    Неймар – один из лучших игроков мира, он очень много дает команде. Надеюсь, он надолго останется в «Барселоне», это лишь мое желание.

    Не понимаю, как помогут команде 200-300 миллионов евро вместо Неймара. Своей команде я желаю только лучшего, а Неймар – один из лучших», – сказал Иньеста.

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