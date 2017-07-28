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    НБА. Шесть клубов сделали «Кливленду» предложения по Кайри Ирвингу

    Теги возможные переходы Кливленд Клипперс Майами Миннесота Нью-Йорк Финикс Сан-Антонио НБА Кайри Ирвинг

    Шесть клубов НБА сделали «Кливленду» предложения по разыгрывающему Кайри Ирвингу: «Сан-Антонио», «Клипперс», «Финикс», «Миннесота», «Нью-Йорк» и «Майами».

    Представители около 20 команд связались с «Кавальерс» после появления в прессе новости о том, что Ирвинг попросил обмена, но только семь из них сделал официальные предложения.

    В обмен на Ирвинга «Кавальерс» хотят получить молодых игроков, опытных ветеранов и драфт-пики. В лиге полагают, что наилучшие шансы заключить сделку имеют две команды: «Финикс» и «Бостон».

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