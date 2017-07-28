Шесть клубов НБА сделали «Кливленду» предложения по разыгрывающему Кайри Ирвингу: «Сан-Антонио», «Клипперс», «Финикс», «Миннесота», «Нью-Йорк» и .

Представители около 20 команд связались с «Кавальерс» после появления в прессе новости о том, что Ирвинг попросил обмена, но только семь из них сделал официальные предложения.

В обмен на Ирвинга «Кавальерс» хотят получить молодых игроков, опытных ветеранов и драфт-пики. В лиге полагают, что наилучшие шансы заключить сделку имеют две команды: «Финикс» и «Бостон».