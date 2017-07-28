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    Президент Ла Лиги о трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды. Это нарушение ФФП и правил Евросоюза»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА Хавьер Тебас Неймар Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей Александер Чеферин

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что обратится в УЕФА в случае перехода форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    – Мы это сделаем, потому что это нарушает правила УЕФА по части финансового фэйр-плей, а также правила конкуренции в Евросоюзе.

    Обратимся в УЕФА, и если они это проигнорируют, мы отправимся в швейцарский суд и в суд Брюсселя. Не исключаем обращения в суды Франции и Испании.

    – Вы уже подали жалобу?

    – Мы сделаем это немедленно. Мы хотели сперва задать этот вопрос в кулуарах УЕФА, но у президента Чеферина не было времени.

    То, что я читаю, беспокоит меня. Ла Лига не может оставаться в стороне. Это не вопрос «Барселоны», а всего испанского футбола. Сегодня это «Барса», а завтра это может коснуться «Реала», «Атлетико» или других команд. «Барселона» ничего не говорила нам, это инициатива лиги.

    Два месяца назад я сказал президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о том, что мы собираемся сделать, назвал причины. Он разозлился и сказал, что не понимает.

    Мы должны поддерживать отношения, потому что мы управляем телевизионными правами испанского футбола, но Ла Лига должна защищать свои клубы в подобных ситуациях, – заявил Тебас.

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