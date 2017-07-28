Президент Ла Лиги о трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды. Это нарушение ФФП и правил Евросоюза»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что обратится в УЕФА в случае перехода форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
– Мы это сделаем, потому что это нарушает правила УЕФА по части финансового фэйр-плей, а также правила конкуренции в Евросоюзе.
Обратимся в УЕФА, и если они это проигнорируют, мы отправимся в швейцарский суд и в суд Брюсселя. Не исключаем обращения в суды Франции и Испании.
– Вы уже подали жалобу?
– Мы сделаем это немедленно. Мы хотели сперва задать этот вопрос в кулуарах УЕФА, но у президента Чеферина не было времени.
То, что я читаю, беспокоит меня. Ла Лига не может оставаться в стороне. Это не вопрос «Барселоны», а всего испанского футбола. Сегодня это «Барса», а завтра это может коснуться «Реала», «Атлетико» или других команд. «Барселона» ничего не говорила нам, это инициатива лиги.
Два месяца назад я сказал президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о том, что мы собираемся сделать, назвал причины. Он разозлился и сказал, что не понимает.
Мы должны поддерживать отношения, потому что мы управляем телевизионными правами испанского футбола, но Ла Лига должна защищать свои клубы в подобных ситуациях, – заявил Тебас.
Неймар уйдет в «ПСЖ»? Все запутались, а мы объясним
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.