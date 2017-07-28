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    «Монако» готов продать Мбаппе за 200 миллионов евро

    Теги ПСЖ Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может покинуть клуб этим летом.

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев ранее опроверг информацию о том, что трансфер 18-летнего форварда в «Реал» согласован за 180 миллионов евро.

    Однако уход Мбаппе все же вероятен, но только за за 200 миллионов евро.

    На Мбаппе претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В услугах игрока также заинтересована «Барселона». Поэтому в «Монако» намерены извлечь максимальную выгоду от продажи игрока.

    «Монако» уже заработал 167,5 миллиона евро, продав Бернарду Силву и Бенжамена Менди в «Манчестер Сити», Тьемуэ Бакайоко в «Челси», а также оформив ряд других сделок.

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