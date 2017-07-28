УЕФА планирует ужесточить финансовый фэйр-плей
Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо рассказал о функционировании финансового фэйр-плей.
«Определенно финансовый фэйр-плей не мертв. В будущем мы точно ужесточим правила.
У нас есть постоянный диалог с клубами, и они все знают о правилах.
«Милан» не станет исключением. Эти правила не позволяют ни одному клубу быть исключительным.
Все клубы могут свободно работать на рынке, но они могут столкнуться с последствиями, если не будут действовать в соответствии с правилами», – сказал Траверсо.
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