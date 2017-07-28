Инсайдер ESPN Пабло Торре заявил, что разыгрывающий Кайри Ирвинг, который вырос в Нью-Джерси, хочет продолжить карьеру в составе .

«Я получил телефонный звонок, и голос на другом конце провода принадлежал человеку, который заслуживает доверия. Он сказал мне, что очень хочет стать игроком «Нью-Йорка». Кайри Ирвинг хочет вернуться домой», — приводит слова Торре NBC Sports.