ESPN: Кайри Ирвинг очень хочет стать игроком «Нью-Йорка»
Инсайдер ESPN Пабло Торре заявил, что разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, который вырос в Нью-Джерси, хочет продолжить карьеру в составе «Нью-Йорка».
«Я получил телефонный звонок, и голос на другом конце провода принадлежал человеку, который заслуживает доверия. Он сказал мне, что Кайри Ирвинг очень хочет стать игроком «Нью-Йорка». Кайри Ирвинг хочет вернуться домой», — приводит слова Торре NBC Sports.
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