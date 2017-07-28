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    ESPN: Кайри Ирвинг очень хочет стать игроком «Нью-Йорка»

    Теги возможные переходы Кливленд Нью-Йорк НБА Кайри Ирвинг

    Инсайдер ESPN Пабло Торре заявил, что разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг, который вырос в Нью-Джерси, хочет продолжить карьеру в составе «Нью-Йорка».

    «Я получил телефонный звонок, и голос на другом конце провода принадлежал человеку, который заслуживает доверия. Он сказал мне, что Кайри Ирвинг очень хочет стать игроком «Нью-Йорка». Кайри Ирвинг хочет вернуться домой», — приводит слова Торре NBC Sports.

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