Чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер в очередной раз посмеялся над слухами, что он не умеет читать.

«Бизнес-решение, которое я совершил (бой против Конора МакГрегора – sports.ru.), будут изучать на занятиях в Гарварде. Поэтому, ребята, продолжайте верить всему, что обо мне говорят: «Он не умеет писать. Не умеет читать». Продолжайте верить всему этому. Очевидно, я делаю что-то правильно, если я уже заработал 800 миллионов долларов без финансовых вливаний», – заявил Мэйвезер.

Известно, что Мэйвезер отвергает множество спонсорских предложений, в том числе и от брендов спортивной одежды.

«Зачем мне носить вещи других брендов? Nike, Adidas и Puma тоже с чего-то начинались. Я собираюсь выстроить TMT c нуля, чтобы лейбл существовал и после моей смерти, управляемый моими внуками», – сказал Флойд.