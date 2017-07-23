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    НБА. Дрэймонд Грин и Конор МакГрегор устроили перепалку в соцсетях

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Конор МакГрегор

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и чемпион UFC Конор МакГрегор вступили в словесную перепалку в социальных сетях. Накануне боя МакГрегора с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером Грин разместил в Instagram фотографию МакГрегора в майке «Уорриорз» с номером 23 и посоветовал ирландцу снять ее.

    «Мы за Флойда, мужик, а не за тебя… Сними это», — написал Грин.

    «Это майка Си Джей Уотсона. Я не знаю, кто ты, черт возьми, такой. Не в обиду тебе, парень, продолжай бороться и не бросай учебу», — ответил МакГрегор.

    «Этот номер никто больше не наденет, когда я закончу играть, клоун. Олимпийский чемпион, чемпион НБА, участник Матча звезд, лучший обороняющийся игрок, и так далее. Остановись, парень», – продолжил Грин.

     

    We rocking with Floyd bro not you... take that off bruh @thenotoriousmma

    Публикация от Draymond Green (@money23green)

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