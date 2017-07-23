Форвард Дрэймонд Грин и чемпион UFC Конор МакГрегор вступили в словесную перепалку в социальных сетях. Накануне боя МакГрегора с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером Грин разместил в Instagram фотографию МакГрегора в майке «Уорриорз» с номером 23 и посоветовал ирландцу снять ее.

«Мы за Флойда, мужик, а не за тебя… Сними это», — написал Грин.

«Это майка Си Джей Уотсона. Я не знаю, кто ты, черт возьми, такой. Не в обиду тебе, парень, продолжай бороться и не бросай учебу», — ответил МакГрегор.

«Этот номер никто больше не наденет, когда я закончу играть, клоун. Олимпийский чемпион, чемпион , участник Матча звезд, лучший обороняющийся игрок, и так далее. Остановись, парень», – продолжил Грин.