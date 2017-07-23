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    «РБ Лейпциг» не продаст Наби Кейта в летнее трансферное окно

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия РБ Лейпциг Наби Кейта

    Высокопоставленный представитель «РБ Лейпциг» сообщил, что клуб не продаст в летнее трансферное окно полузащитника Наби Кейта.

    Сообщается, что немецкий клуб три раза отклонял предложение «Ливерпуля» по Кейта. 

    Также «РБ Лейпциг» отказался продавать 22-летнего футболиста в один неназванный клуб, который предложил 68 миллионов фунтов.

    Подробную статистику выступлений Кейта вы можете посмотреть здесь.

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