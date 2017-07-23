«РБ Лейпциг» не продаст Наби Кейта в летнее трансферное окно

Высокопоставленный представитель сообщил, что клуб не продаст в летнее трансферное окно полузащитника .

Сообщается, что немецкий клуб три раза отклонял предложение по Кейта.

Также «РБ Лейпциг» отказался продавать 22-летнего футболиста в один неназванный клуб, который предложил 68 миллионов фунтов.

Подробную статистику выступлений Кейта вы можете посмотреть здесь.