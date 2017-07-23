«Ливерпуль» согласовал трансфер Наби Кейта за 83 млн евро
«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с «РБ Лейпциг» о переходе полузащитника Наби Кейта.
Сообщается, что немецкий клуб принял третье предложение мерсисайдцев по 22-летнему гвинейцу в размере 83 миллионов евро – рекордная сумма для «Ливерпуля». При этом ее большая часть будет выплачена сразу.
Ранее «РБ Лейпциг» отказывался продавать Кейта англичанам за 65 млн и 75 млн.
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