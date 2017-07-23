«Ливерпуль» согласовал трансфер Наби Кейта за 83 млн евро

«Ливерпуль» достиг принципиальной договоренности с о переходе полузащитника Наби Кейта.

Сообщается, что немецкий клуб принял третье предложение мерсисайдцев по 22-летнему гвинейцу в размере 83 миллионов евро – рекордная сумма для . При этом ее большая часть будет выплачена сразу.

Ранее «РБ Лейпциг» отказывался продавать Кейта англичанам за 65 млн и 75 млн.