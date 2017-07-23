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    ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Майкл Олунга Гуйчжоу Чжичэн

    Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА, утверждает Nairobi News.

    Армейцы связались с руководством китайского клуба по поводу возможного трансфера 23-летнего кенийца, в услугах которого также заинтересованы «Лион» и «Галатасарай».

    Главный тренер китайского клуба Грегорио Мансан не будет препятствовать уходу игрока в связи с тем, что Олунга проигрывает конкуренцию Никице Елавичу и Мауро Суаресу.

    Ранее ЦСКА уже пытался приобрести футболиста, который выступал за «Юргорден». Статистику Олунги смотрите здесь.

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