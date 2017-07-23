ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу
Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА, утверждает Nairobi News.
Армейцы связались с руководством китайского клуба по поводу возможного трансфера 23-летнего кенийца, в услугах которого также заинтересованы «Лион» и «Галатасарай».
Главный тренер китайского клуба Грегорио Мансан не будет препятствовать уходу игрока в связи с тем, что Олунга проигрывает конкуренцию Никице Елавичу и Мауро Суаресу.
Ранее ЦСКА уже пытался приобрести футболиста, который выступал за «Юргорден». Статистику Олунги смотрите здесь.
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