ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу

Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» может перейти в ЦСКА, утверждает Nairobi News.

Армейцы связались с руководством китайского клуба по поводу возможного трансфера 23-летнего кенийца, в услугах которого также заинтересованы «Лион» и «Галатасарай».

Главный тренер китайского клуба Грегорио Мансан не будет препятствовать уходу игрока в связи с тем, что Олунга проигрывает конкуренцию Никице Елавичу и Мауро Суаресу.

Ранее ЦСКА уже пытался приобрести футболиста, который выступал за «Юргорден». Статистику Олунги смотрите здесь.