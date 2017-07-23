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    Переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Переговоры отца форварда Неймара и руководства «Барселоны» после матча с «Ювентусом» (2:1) закончились неудачно. 

    «Барселона» не достигла ожидаемого результата, и сейчас переход бразильца в «ПСЖ» ближе, чем когда-либо ранее, сообщает Marca. 

    По данным источника, члены команды настроены пессимистично и думают, что Неймар продолжит карьеру в «ПСЖ». 

    Ранее лидеры «Барселоны», включая Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике, встречались с Неймаром, чтобы убедить его остаться. Сначала сообщалось, что Неймар принял их доводы и решил остаться, но сейчас поступает информация о вероятном уходе игрока. 

    «ПСЖ» готов заплатить за бразильца 222 миллиона евро отступных, прописанных в его контракте.

    Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.

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