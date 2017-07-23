Переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно

Переговоры отца форварда и руководства «Барселоны» после матча с «Ювентусом» (2:1) закончились неудачно.

«Барселона» не достигла ожидаемого результата, и сейчас переход бразильца в «ПСЖ» ближе, чем когда-либо ранее, сообщает Marca.

По данным источника, члены команды настроены пессимистично и думают, что Неймар продолжит карьеру в «ПСЖ».

Ранее лидеры «Барселоны», включая Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике, встречались с Неймаром, чтобы убедить его остаться. Сначала сообщалось, что Неймар принял их доводы и решил остаться, но сейчас поступает информация о вероятном уходе игрока.

«ПСЖ» готов заплатить за бразильца 222 миллиона евро отступных, прописанных в его контракте.

Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.